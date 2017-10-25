Россиянин Чужков номинирован на звание лучшего вратаря мира в 2017 году

Вратарь сборной России по пляжному футболу Максим Чужков попал в финальную тройку претендентов на звание лучшего голкипера мира 2017 года по версии Всемирной организации пляжного футбола. Максим будет конкурировать за почётную награду с бразильским голкипером Мао и иранцем Пейманом Хоссейни.



Чужков в минувшем сезоне в составе сборной России стал победителем Евролиги и был признан лучшим вратарём московского этапа и Суперфинала.



Награждение будет проводиться 4 ноября в рамках церемонии «Вечер звёзд пляжного футбола» по окончании Межконтинентального кубка в Дубае.