Московское «Динамо» одолело «Юг» на старте Лиги чемпионов по водному поло

Московское «Динамо» в первом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов по водному поло дома в упорной борьбе одержало волевую победу над хорватским «Дубровником» со счётом 12:11. Следующий матч бело-голубые проведут 8 ноября, на выезде, с греческим «Олимпиакосом».

В группе А выступают также сербский «Партизан», немецкий «Васпо98», испанская «Барселонета» и венгерский ОСК.

Водное поло. Мужчины. Лига чемпионов

Группа А. Первый тур



«Динамо» (Москва, Россия) — «Юг» (Дубровник, Хорватия) — 12:11 (1:2, 3:5, 4:2, 4:2).