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Аликин — об отстранении Грегорин: тех, кто дружит с нами, тоже решили наказать

26 октября 2017, четверг. 20:03 Другие

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал отстранение словенской биатлонистки Теи Грегорин по результатам перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2010 в Ванкувере.

«Идёт какая-то нездоровая политическая борьба, и за Россию взялись, но обломалось. Слышал, что глава Олимпийского комитета Канады потребовала, чтобы россиян отстранили от Игр-2018, не дожидаясь итогов всех расследований. Давайте и Канаду проверим по полной программе, как же они на своей домашней Олимпиаде столько медалей завоевали? С таким отношением нужно бороться, и государство должно вмешаться. Всех, кто с нами дружит, как Словения, видимо, тоже решили наказать», — приводит слова Аликина «RT на русском».

Грегорин отстранена от соревнований после перепроверки допинг-проб с Игр-2010
Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
Теги
Владимир Аликин Допинг
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