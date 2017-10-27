ГК «Спартак» приготовил сюрпризы для зрителей, которые придут на игру 2 ноября

2 ноября во Дворце спорта в Крылатском лидер мужской гандбольной Суперлиги московский «Спартак» примет ставропольское «Динамо-Виктор». Столичная команда в шести проведённых матчах одержала пять побед и один раз сыграла вничью. В активе красно-белых 11 очков.



Ставропольский коллектив провёл пять игр, в которых одержал четыре победы и потерпел одно поражение. «Динамо-Виктор» набрало восемь очков и располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице.



«Спартак» приготовил для всех болельщиков, которые придут на этот матч, приятные сюрпризы: красочное лазерное шоу на открытии матча, VR-шлем (погружение в виртуальную реальность), возможность сделать красочные фотографии прямо во время мероприятия (фотобудка), возможность поучаствовать в розыгрыше билетов на следующую домашнюю игру, аквагрим.

Матч начнётся в 19:30.