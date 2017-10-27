Борцы Цаболов, Валиев, Уришев и Махов выиграли турнир памяти Нусуева

В Москве завершился международный турнир по вольной борьбе памяти Шевалье Нусуева. Во второй день прошли соревнования в весовых категориях до 74, 86, 97 и 125 кг. Победы одержали Хетик Цаболов, Владислав Валиев, Анзор Уришев и Билял Махов.
Вольная борьба. Международный турнир памяти Шевалье Нусуева, Москва
До 74 кг
1. Хетик Цаболов.
2. Кахабер Хубежты.
3. Мурад Курамагомедов и Исмаил Исаев.
До 86 кг
1. Владислав Валиев.
2. Артём Умаров.
3. Эдгар Арутюнян и Марат Хаев.
До 97 кг
1. Анзор Уришев.
2. Заур Коциев.
3. Хамзат Хизриев и Батраз Газзаев.
До 125 кг
1. Билял Махов.
2. Владислав Байцаев.
3. Зелимхан Хизриев и Магомедамин Дибиров.