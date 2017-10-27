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Борцы Цаболов, Валиев, Уришев и Махов выиграли турнир памяти Нусуева

27 октября 2017, пятница. 20:49 Другие

В Москве завершился международный турнир по вольной борьбе памяти Шевалье Нусуева. Во второй день прошли соревнования в весовых категориях до 74, 86, 97 и 125 кг. Победы одержали Хетик Цаболов, Владислав Валиев, Анзор Уришев и Билял Махов.

Вольная борьба. Международный турнир памяти Шевалье Нусуева, Москва
До 74 кг

1. Хетик Цаболов.
2. Кахабер Хубежты.
3. Мурад Курамагомедов и Исмаил Исаев.

До 86 кг

1. Владислав Валиев.
2. Артём Умаров.
3. Эдгар Арутюнян и Марат Хаев.

До 97 кг

1. Анзор Уришев.
2. Заур Коциев.
3. Хамзат Хизриев и Батраз Газзаев.

До 125 кг

1. Билял Махов.
2. Владислав Байцаев.
3. Зелимхан Хизриев и Магомедамин Дибиров.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анзор Уришев Билял Махов
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