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Погорилая: никто не говорит, что жизнь проста. Надо вставать и двигаться дальше

28 октября 2017, суббота. 10:32 Другие

Российская фигуристка Анна Погорилая, ставшая второй в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada, прокомментировала своё выступление.

«Я сделала всё, что хотела, достаточно уверенно и спокойно. Понимаю, что этого недостаточно для чего-то большего, но на сегодняшний момент я довольна. После чемпионата мира, на котором я стала 13-й, я много тренировалась и преодолевала различные моменты и в катании, и внутри себя. Но никто не говорит, что жизнь проста. Надо просто вставать и двигаться дальше», — приводит слова Погорилой официальный сайт Международного союза конькобежцев.

Источник: Официальный сайт Международного союза конькобежцев Сообщить об ошибке
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Анна Погорилая
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