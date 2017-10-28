Погорилая: никто не говорит, что жизнь проста. Надо вставать и двигаться дальше

Российская фигуристка Анна Погорилая, ставшая второй в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada, прокомментировала своё выступление.

«Я сделала всё, что хотела, достаточно уверенно и спокойно. Понимаю, что этого недостаточно для чего-то большего, но на сегодняшний момент я довольна. После чемпионата мира, на котором я стала 13-й, я много тренировалась и преодолевала различные моменты и в катании, и внутри себя. Но никто не говорит, что жизнь проста. Надо просто вставать и двигаться дальше», — приводит слова Погорилой официальный сайт Международного союза конькобежцев.