«Прогресс» победил «Ухту», но не вышел в 1/4 финала Кубка России по мини-футболу

Глазовский «Прогресс» в ответном матче 1/8 финала Кубка России по мини-футболу на своей площадке одолел «Ухту» со счётом 3:2.

Несмотря на победу, команда Евгения Осинцева завершила борьбу за трофей из-за поражения в первой встрече со счётом 2:4. На данный момент «Прогресс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Суперлиги, а «Ухта» — 12-е.

Мини-футбол. Кубок России

1/8 финала. Ответный матч



«Прогресс» (Глазов) — «Ухта» — 3:2 (3:1)

Голы: Мелконян, 8 (1:0), Рудых, 15 (1:1), Кузьминых, 18 (2:1, авт.), Букин, 24 (3:1), Пилипенко, 45 (3:2).

Первый матч: 2:4.