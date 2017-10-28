Зеппельт: Родченков дал показания комиссии Освальда

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор фильмов о допинге в России, сообщил, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал показания комиссии Денниса Освальда, которая расследует участие российских спортсменов в махинациях с допингом во время зимних ОИ-2014 в Сочи. Информатор ВАДА Родченков ранее первым заявил о случаях подмены российских допинг-проб во время соревнований.

«Российская допинг-система: информатор Родченков сегодня поделился своим видением и знаниями с комиссией Освальда — он прислал подробные показания», — написал Зеппельт на своей странице в «Твиттере».