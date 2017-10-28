Попова и Мозгов победили в танцах на льду на этапе Кубка России в Сочи

Москвичи Бетина Попова и Сергей Мозгов одержали победу в танцах на льду на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Сочи. По итогам короткой и произвольной программ Попова и Мозгов набрали 167,00 балла.

Второе место заняли Аннабель Морозова и Андрей Багин из Москвы (141,06). Третьими стали самарские танцоры Тамара Кокаева и Александр Кургаев (98,58).

В соревнованиях юниоров первенствовали Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, которые на 0,02 балла обошли по сумме двух танцев Екатерину Андрееву и Ивана Десятова.