Конькобежцы Шихова и Есин отобрались на первые этапы КМ на дистанции 1000 м

В Коломне проходят соревнования памяти Бориса Шавырина по конькобежному спорту. На дистанции 1000 метров у женщин победила Екатерина Шихова, а среди мужчин лучшим стал Алексей Есин. Благодаря показанным результатам Шихова и Есин завоевали право выступить на первых этапах Кубка мира.

Конькобежный спорт. Всероссийские соревнования памяти Бориса Шавырина. Коломна

Женщины. 1000 м

1. Екатерина Шихова — 1.15,31.

2. Ольга Фаткулина — 1.15,96.

3. Ангелина Голикова — 1.17,18.



Мужчины. 1000 м

1. Алексей Есин — 1.09,61.

2. Кирилл Голубев — 1.09,67.

3. Сергей Трофимов — 1.09,93.