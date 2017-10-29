Румянцев победил на дистанции 10 км на соревнованиях в Коломне

Александр Румянцев победил на дистанции 10 000 метров на всероссийских соревнованиях памяти Бориса Шавырина по конькобежному спорту в Коломне. Спортсмен из Архангельской области гарантировал себе участие на первых этапах Кубка мира. Второе место занял Руслан Захаров, а замкнул тройку призёров Евгений Серяев.

Конькобежный спорт. Всероссийские соревнования памяти Бориса Шавырина. Коломна

Мужчины. 10 000 м



1. Александр Румянцев (Архангельская область) – 13.26,10.

2. Руслан Захаров (Московская область) – 13.30,45.

3. Евгений Серяев (Москва/Нижегородская область) – 13.36,91.

