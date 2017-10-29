Карелин: «Приз Семёнова» — красочная «визитная карточка» вольной борьбы

Герой России, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин направил приветственную телеграмму участникам и гостям международного турнира по вольной борьбе на призы Владимира Семёнова, который проходит в Нефтеюганске.

«Приветствую участников, судей, гостей XIV международного турнира по вольной борьбе на призы президента Федерации спортивной борьбы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Владимира Семёнова.

«Приз Семёнова» — красочная «визитная карточка» вольной борьбы. Захватывающие поединки перспективных атлетов, представляющих Россию, страны ближнего и дальнего зарубежья, мастер-классы титулованных российских спортсменов, всё это привлекает внимание детей, подростков и их родителей, служит пропаганде спорта и правильных ценностей. Желаю, участникам порадовать своих тренеров и болельщиков интересной и содержательной борьбой, зрителям – хорошего настроения и ярких впечатлений!", — приводит текст телеграммы официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.