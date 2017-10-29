Фигуристка Погорилая снялась с показательных выступлений на Skate Canada

Российская фигуристка Анна Погорилая отказалась от выступления в показательных выступлениях второго этапа Гран-при в Канаде, сославшись на проблемы со спиной после падения в произвольной программе, сообщает «твиттер» портала Absolute Skating. Погорилая занимала второе место после короткой программы, но после срыва произвольного проката заняла только девятое место в итоговом протоколе.

По данным того же источника, свои показательные программы в Канаде из россиян покажут Алла Лобода и Павел Дрозд (5-е место в танцах на льду), Наталья Забияко и Александр Энберт (4-е место среди пар), Александр Самарин (бронза среди одиночников), Мария Сотскова (серебро среди одиночниц).