Мякяряйнен: в моём возрасте штрафные круги занимают всё больше времени

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен рассказала о том, что во время летних сборов с командой Швейцарии много работала над скоростью стрельбы.

«Тренировки со швейцарской сборной были для меня очень продуктивны. Мне удалось ускорить свою стрельбу в условиях конкуренции. Я старалась улучшить время стрельбы — на 1-2 секунды на изготовке и на 2-3 секунды во время самой стрельбы.

Моя стрельбы никогда не была быстрой, а в гонках с четырьмя рубежами скорострельность может стать решающей для завоевания медали или даже победы. В моём возрасте штрафные круги занимают всё больше времени», – приводят слова Мякяряйнен «Новости биатлона Германии».