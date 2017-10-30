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Мякяряйнен: в моём возрасте штрафные круги занимают всё больше времени

30 октября 2017, понедельник. 00:51 Другие

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен рассказала о том, что во время летних сборов с командой Швейцарии много работала над скоростью стрельбы.

«Тренировки со швейцарской сборной были для меня очень продуктивны. Мне удалось ускорить свою стрельбу в условиях конкуренции. Я старалась улучшить время стрельбы — на 1-2 секунды на изготовке и на 2-3 секунды во время самой стрельбы.

Моя стрельбы никогда не была быстрой, а в гонках с четырьмя рубежами скорострельность может стать решающей для завоевания медали или даже победы. В моём возрасте штрафные круги занимают всё больше времени», – приводят слова Мякяряйнен «Новости биатлона Германии».

Источник: Новости биатлона Германии Сообщить об ошибке
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Кайса Мякяряйнен
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30 октября 2017, понедельник
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