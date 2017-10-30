Крамник получил «уайлд-кард» на Турнир претендентов по шахматам

14-й чемпион мира по шахматам, обладатель Кубка мира российский гроссмейстер Владимир Крамник примет участие в Турнире претендентов, который пройдёт в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года. 42-летний шахматист получил специальное приглашение от организаторов, сообщает пресс-служба соревнований.

Победитель Турнира претендентов станет соперником норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена по матчу за звание чемпиона мира по шахматам.

Ранее стало известно, что участие в Турнире претендентов примет и россиянин Сергей Карякин.