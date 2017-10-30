Двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе Фокеев завершил карьеру

Двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе в «дабл-трапе» россиянин Виталий Фокеев объявил о завершении спортивной карьеры. Одной из причин этого 43-летний спортсмен назвал решение МОК исключить «дабл-трап» из программы Олимпиады-2020.

«Я планировал завершить карьеру сразу после финала Кубка мира, который сейчас проходит в Индии. Но руководство приняло решение не отправлять нас туда. Тем не менее я своих планов не меняю. Карьеру спортсмена я завершил, теперь буду тренировать детишек в родном Липецке», — цитирует Фокеева ТАСС.