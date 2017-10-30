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Жуков: состав сборной России на Олимпиаду-2018 будет объявлен до 26 января

30 октября 2017, понедельник. 16:32 Другие

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о формировании состава сборной России на зимние Олимпийские игры 2018 года и влиянии на этот процесс доклада председателя независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена о допинговых махинациях на Играх в Сочи.

«Мы утвердили порядок формирования нашей сборной на Игры-2018. Это серьёзный документ — в каждом виде спорта свои принципы отбора. Была проделана большая работа по согласованию с федерациям, на основании каких принципов будет отбор. Думаю, нам удалось полностью согласовать принципы формирования, окончательно состав будет сформирован с 20 по 26 января. В некоторых видах спорта уже сейчас известен состав. Например в кёрлинге у женщин. В фигурном катании состав, скорее всего, будет определён после чемпионата Европы, который завершится 21 января, изменения в дальнейшем возможны только в случае травм.

Спортсмены не могут быть отстранены от соревнований по данным Макларена, это может быть сделано только после рассмотрения дел 28 спортсменов. Сегодня началось рассмотрение комиссией Освальда дела наших лыжников, какие-то выводы и результаты могут быть только по итогам этих слушаний, остальные спортсмены могут принимать участие в Олимпийских играх. Появились заявления некоторых спортивных организаций с требованиями отстранить наших спортсменов. На саммите отметили, что это неприемлемо. Окончательно решение по участию россиян в Играх будет принято исполкомом МОК в декабре.

Я проинформировал коллег о происходящем на саммите в Лозанне, там было принято много важных решений, в том числе и о создании новой антидопинговой структуры в рамках МОК. Также члены саммита касались и вопроса специального допинг-контоля перед играми в Корее. К российским спортсменам будет особое внимание в связи с продолжающимися разбирательствами по итогам Сочи. В каждой международной федерации будут разработаны специальные планы тестирования для наших спортсменов, чтобы ни у кого не было сомнения в их чистоте. Но это касается не только наших спортсменов. Например, для тех, кто когда-либо раньше был замечен в употреблении допинга, будет специальное углублённое тестирование", — цитирует Жукова ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Александр Жуков ОИ-2018 ВАДА Допинг МОК ОКР
Новости. Другие
30 октября 2017, понедельник
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