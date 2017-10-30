Малышко выложил фото с женой и сыном на сборах в Контиолахти

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете российский биатлонист Дмитрий Малышко, готовящийся к новому биатлонному сезону под руководством Анатолия Хованцева, рассказал, что к нему на сбор в Контиолахти (Финляндия) прилетела жена с сыном.



«Семья сделала сюрприз и приехала ко мне на выходной. Устроил техническую вечернюю тренировку. Филипп получает первые задания. Скоро сезон, и такого шанса до весны уже не будет», – написал Малышко в своём «Инстаграме».

Сбор в Контиолахти Малышко начал почти две недели назад — 17 октября.