Легков: если надо будет доказывать всю жизнь, буду доказывать всю жизнь

Российский лыжник Александр Легков после заседания комиссии МОК под руководством Денниса Освальда с участием отстранённых российских лыжников заявил, что, в случае необходимости, готов всю оставшуюся жизнь доказывать невиновность, после того как его фамилия была упомянута в докладе Ричарда Макларена.

«Пишут, что я покинул заседание. Я не покидал заседание, наша часть закончилась, пошли другие четверо спортсменов. Я до конца выступил, всё сказал, что хотел сказать. Всё, что мог сделать, я сделал, остальное зависит не от меня. Если надо будет доказывать всю жизнь, буду доказывать всю жизнь», — приводит слова Легкова «Р-Спорт».