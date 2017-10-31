Шляхтин: ВФЛА надо решить два вопроса для уверенности в чистоте атлетов РФ

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин после встречи с членами рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций сообщил, что ВФЛА нужно решить два технических вопроса, чтобы быть уверенными в чистоте российских спортсменов.

«Я удовлетворён результатами совместной работы. Встреча прошла плодотворно, наша работа положительно отмечена. Мы понимаем, что ещё нам необходимо сделать для того, чтобы быть уверенным в чистоте наших спортсменов. В настоящий момент в работе ВФЛА в этом направлении осталось два технических вопроса, которые нам необходимо решить в самое ближайшее время.

Конечно, сейчас ждём положительного решения по РУСАДА, это один из ключевых критериев восстановления нашего членства в IAAF. Надеюсь, что совет IAAF объективно оценит проделанную нами с рабочей группой IAAF работу и примет решение, которое поможет совместно решать вопросы чистоты спорта", — приводит слова Шляхтина пресс-релиз ВФЛА.