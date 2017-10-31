Мишин: Туктамышева не оказалась в тени Медведевой, она проиграла самой себе

Алексей Мишин, тренер чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой, оценил шансы своей подопечной попасть в состав сборной России для участия в Олимпиаде в Пхёнчхане.



«Мы ещё не сдались с Лизой Туктамышевой. Она замечательная спортсменка, чемпионка мира. У неё есть хорошие возможности попасть в олимпийскую сборную России. Я рассчитываю на Елизавету. Она не «оказалась в тени Медведевой». Она проиграла самой себе.



Ей всего 20 лет, она в расцвете сил. В моей практике были примеры долгожителей. Например, пара Людмила Белоусова и Олег Протопопов. Да и я сам, 1941 года рождения, закончил кататься в 1969 году. Каролине Костнер сейчас 30, а она заняла второе место на этапе Гран-при в Москве. Здесь дело не в физиологическом возрасте, а в настрое души. Сейчас Женя Плющенко приходит на каток и выглядит молодым», — приводит слова Мишина официальный сайт ЦСКА.

