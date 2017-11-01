Шестикратный чемпион мира Булатов покинул ХКМ «Волга»

Шестикратный чемпион мира защитник сборной России по хоккею с мячом Павел Булатов принял решение покинуть «Волгу» из Ульяновской области. По информации газеты «Чемпион», это связано с финансовыми трудностями клуба.

34-летний воспитанник первоуральского хоккея с мячом перешёл в «Волгу» минувшим летом из шведского «Венерсборга». Ранее Булатов выступал за «Уральский трубник», кемеровский «Кузбасса», московское «Динамо» и хабаровский «СКА-Нефтяник».

В конце октября появилась информация о том, что «Волга» собирается отказаться от поездки на финальный этап Кубка России из-за финансовых трудностей, но в итоге команда всё же отправилась в Хабаровск.