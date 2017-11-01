Стали известны номинанты на звание яхтсмена года в России

20 ноября состоится церемония вручения общественной премии «Яхтсмен года», организатором которой выступает Всероссийская федерация парусного спорта. В номинации «Яхтсмен года» представлено 20 спортсменов. До окончания голосования осталось пять дней.

Номинанты на звание «Яхтсмен года»:

1. Игорь Рытов — выступает в качестве рулевого команды «Русские богатыри» в классе Melges20, NAVIGATOR Sailing Team в Национальной парусной Лиге и «Богатырь» в офшорных гонках. В 2017 году занял 1 место на чемпионате Европы в классе Melges20, 1 место в европейском дивизионе Melges20 World League, лидирует в мировом зачете Melges World League, 2 место в сезне-2017 Высшего дивизиона НПЛ. Его «Богатырь» стала первой в истории российской командой, занявшей 1 место на знаменитой средиземноморской гонке Rolex Middle Sea Race (1 место в общем зачете и 1 место в зачете IRC 6).

2. Евгений Неугодников – один из лучших яхтсменов России. Специализируется на матчевых гонках, но столь же силен и в гонках флота. В 2017 году его команда «Повелитель паруса – Европа» заняла в Высшем дивизионе Национальной парусной Лиги 3 место (в 2016 году – 1 место). Вместе с командой «Таватуй» занял 1 место на чемпионате мира в классе Melges32.

3. Аркадий Кистанов – лидер основной и молодежной сборных в классе Финн. На протяжении шести лет входит в тройку мировых и европейских первенств и чемпионатов. В 2017 году занял 2 место на первенстве Европы, 1 место на чемпионате России.

4. Максим Семерханов – тренер сборной России. В 2017 году завоевал 2 место на чемпионате мира «Мастерс» в классе Лазер стандарт, 3 место на чемпионате России.

5. Владимир Крутских – тренер сборной России. В 2017 году занял 1 место на чемпионате мира «Мастерс» в классе Финн, 3 место на чемпионате России.

6. Владимир Липавский — сильнейший гонщик России, выступающий в матч-рейсе. В 2017 году занял 1 место в чемпионате России по матч-рейсу, 1 место на этапе российской серии по матч-рейсу Tramontana Match Cup, 3 место на WSC Match Race Trophy — European Match Race Tour 2017. Отобрался для участия в Европейской парусной Лиге чемпионов (SAILING CHAMPIONS LEAGUE) и занял в финальной регате 2 место.

7. Хасан Хаджиев – впервые в истории парусного спорта России и СССР, провел парусную регату на высокогорье, на высоте 1870 метров над уровнем моря. С нуля создал федерацию парусного спорта Чеченской республики, занимается созданием детской парусной школы в Грозном.

8. Павел Кузнецов – выступает в качестве рулевого команды «Таватуй» в классе Melges 32. В 2017 году коллектив занял 1 место на чемпионате мира.

9. Василий Алексеев – меритель, судья и капитан яхты «Квартет» (Open 800). В 2017 году коллектив занял 1 место на чемпионате Санкт-Петербурга, 1 место на чемпионате Литвы, 2 место на юбилейной 60-ой регате Muhu Vaina.

10. Владимир Просихин – выступает рулевым команды Nika, которая под его руководством уже не один год чрезвычайно успешно гоняется на международной арене. В 2017 году завоевал 1 место на чемпионате мира в международном классе RC44, 2 место на чемпионате мира в классе Melges20, 1 место на чемпионате России в классе SB20.

11. Анатолий Парфененко – легендарный тренер класса Оптимист клуба «Водник». Более 40 лет в парусном спорте, мастера спорта СССР. Детская парусная команда под руководством Парфененко — одна из сильнейших в России в классе Оптимист. Воспитанники Парфененко – в числе лучших в стране.

12. Даниил Крутских – один из сильнейших молодых спортсменов России, выступает в классе Лазер-радиал. В 2017 году занял 1 место на VIII Летней Спартакиаде учащихся России, 1 место на Открытом чемпионате Испании, 2 место на европейской регате Garda Meeting, 2 место на этапе Еврокубка, 4 место на первенстве Европы, 5 место на чемпионате мира среди взрослых, 1 место на первенстве России в классе Лазер-стандарт (U19) и 2 место в общем зачете.

13. Александр Трофименко – сильнейший спортсмен России и мира в дисциплине «зимний виндсерфинг». В 2017 году занял 1 место на чемпионате мира, 2 место на чемпионате России по зимнему виндсерфингу.

14. Евгений Митрофанов – сильнейший спортсмен России и мира в дисциплине «зимний виндсерфинг». В 2017 году в четвертый раз подряд завоевал 1 место на чемпионате России по зимнему виндсерфингу, 2 место на чемпионате мира.

15. Максим Таранов – один из самых титулованных и известных гонщиков России. В 2017 году занял 1 место в традиционной регате по матчевым гонкам на призы «Губернского яхт-клуба «Коматек», 3 место в Премьер дивизион Национальной парусной Лиги в составе команды Calipso, 4 место на Nord Stream Race-2017 (1 место на этапе Хельсинки — Санкт-Петербург).

16. Владимир Арбузов – один из старейших яхтсменов страны. Вся его жизнь связана с парусным спортом, а мечта – участие команды яхтсменов России в кругосветке Volvo Ocean Race.

17. Вадим Трофимов – с 2017 года — председатель правления Федерации парусного спорта Республики Татарстан. Выступает организатором всех парусных соревнований на территории республики, под его руководством разработана стратегия развития парусного спорта на территории республики Татарстан на 2017-2022 годы.

18. Константин Беспутин – выступает в качестве тактика команды «Русские богатыри» в классе Melges20, NAVIGATOR Sailing Team в Национальной парусной Лиге и «Богатырь» в офшорных гонках. В 2017 году занял 1 место на чемпионате мира в классе Melges32, 1 место на чемпионате Европы в классе Melges20, 1 место в европейском дивизионе Melges20 World League, лидирует в мировом зачете Melges World League, 2 место в сезоне-2017 Высшего дивизиона НПЛ, 1 место в дивизионах IRC и IRC6 на Rolex Middle Sea Race.

19. Сергей Филин – молодой и многообещающий российский спортсмен в дисциплине зимний виндсерфинг. В 2017 году завоевал 1 место чемпионата мира среди юниоров, 1 место чемпионата мира среди юношей.

20. Вадим Волоцкой – занимается парусным спортом около 40 лет, один из сильнейших спортсменов в дисциплине зимний виндсерфинг. В 2017 году завоевал 3 место на чемпионате мира в общем зачете и 1 место среди мастеров. Получил награду за создание парусных саней от международной ассоциации по зимним видам парусного спорта WISSA.