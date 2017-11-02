Прокуратура ЮАР потребует увеличить срок заключения Писториуса до 10 лет

Прокуратура ЮАР потребует увеличить срок тюремного заключения для легкоатлета-паралимпийца Оскара Писториуса, осуждённого за убийство в 2013 году подруги Ревы Стенкамп, до 10 лет. В 2014 году преступление было классифицировано как непреднамеренное убийство, и Писториус был осуждён на 5 лет, но вышел уже через год. После чего его осудили на 6 лет уже за умышленное убийство. Однако и новый срок прокуратура сочла слишком мягким и требует осудить спортсмена, если не на 15 лет, положенных по закону, то хотя бы на 10.

«Мы считаем, что приговор является слишком мягким. Суд может отказаться от максимального наказания за убийство в виде 15 лет лишения свободы, но, учитывая тяжесть преступления, никак нельзя выносить решение о сроке меньше, чем в 10 лет. Мы не можем допустить создание прецедента в данном вопросе. Это неприемлемо», — приводит слова представитель обвинения Лувуо Мфаку TVA Sports.

Слушания по апелляции прокуратуры запланированы на 3 ноября.