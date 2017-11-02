Плющенко: сыну 4 года, но у него уже есть агенты в Нью-Йорке, Милане и Париже

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, почему редко выходит в свет со своим младшим сыном Сашей.

«Гном Гномычу ещё рановато вести светскую жизнь. Ему всего четыре года, он уже катается, тренируется. Востребован в модельном бизнесе: у него уже есть агенты в Нью-Йорке, Милане и Париже. Открывает и закрывает модные показы. Этим у нас Яна занимается. А я уже сбился считать обложки сына. Не люблю светские мероприятия, большие тусовки. Если у меня появляется выходной, лучше поеду на охоту или рыбалку к себе в деревню. Либо побуду дома с семьёй.

Он потихоньку начинает учить английский. У него и так большие нагрузки. Центр развивающий, потом тренировки в моей академии. Гномыч приезжает домой только к шести вечера. А ему же надо ещё и поиграть, отдохнуть, чтобы детство было», — цитирует Плющенко «Комсомольская правда».