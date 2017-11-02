Призёр ОИ венгр Лоринц выступит на Кубке Алроса по борьбе

11-12 ноября в московском спорткомплексе «Крылатское» состоится международный турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе Кубок европейских наций — «Кубок Алроса». Официальный сайт ФСБР опубликовал состав сборной Венгрии на эти соревнования. В частности, в Москве выступит трёхкратный чемпион Европы, двукратный призёр чемпионатов мира, бронзовый призёр Олимпиады-2012 Тамаш Лоринц.

Греко-римская борьба. Кубок европейских наций — Кубок Алроса. Состав сборной Венгрии

До 59 кг — Иштван Ванца Кристиан.

До 66 кг — Мате Кражнай.

До 71 кг — Бенц Балатони.

До 75 кг — Тамаш Лоринц.

До 80 кг — Ласло Сабо.

До 85 кг — Адам Варга

До 98 кг — Балинт Лам.

До 130 кг — Роберт Эрсек.

Приобрести билеты на эти соревнования можно на «Чемпионате».