Призёр ОИ венгр Лоринц выступит на Кубке Алроса по борьбе

11-12 ноября в московском спорткомплексе «Крылатское» состоится международный турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе Кубок европейских наций — «Кубок Алроса». Официальный сайт ФСБР опубликовал состав сборной Венгрии на эти соревнования. В частности, в Москве выступит трёхкратный чемпион Европы, двукратный призёр чемпионатов мира, бронзовый призёр Олимпиады-2012 Тамаш Лоринц.
Греко-римская борьба. Кубок европейских наций — Кубок Алроса. Состав сборной Венгрии
До 59 кг — Иштван Ванца Кристиан.
До 66 кг — Мате Кражнай.
До 71 кг — Бенц Балатони.
До 75 кг — Тамаш Лоринц.
До 80 кг — Ласло Сабо.
До 85 кг — Адам Варга
До 98 кг — Балинт Лам.
До 130 кг — Роберт Эрсек.
Приобрести билеты на эти соревнования можно на «Чемпионате».