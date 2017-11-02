Двукратный чемпион мира по плаванию Донец завершил карьеру

Двукратный чемпион мира 2010 года на короткой воде, чемпион Европы 2010 года на дистанции 200 м на спине, 10-кратный чемпион Европы в коротких бассейнах 34-летний россиянин Станислав Донец объявил о своём решении завершить карьеру.

«На последних стартах, на чемпионате России, когда не отобрался на чемпионат мира, проплыл последнюю дистанцию, коснулся бортика и с облегчением вздохнул от того, что понял: мне никуда больше не надо ехать, не нужно нигде больше стартовать.

Последний раз, когда стартовал этапы Кубка мира — там их девять в серии, — было тяжело, болело плечо, организм устал. Поэтому принял решение закончить карьеру", — цитирует Донца «Р-Спорт».