«КПРФ» разгромил «Прогресс» в первом матче шестого тура ЧР по мини-футболу

Московский «КПРФ» в первом матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу на своей площадке разгромил глазовский «Прогресс» со счётом 5:0.

«Коммунисты» одержали пятую победу в девяти встречах и занимают пятое место в турнирной таблице, а команда из Удмуртии располагается на четвёртой позиции, опережая «КПРФ» на один балл. Завтра, 3 ноября, команды встретятся вновь.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

6-й тур. Первый матч

«КПРФ» (Москва) — «Прогресс» (Глазов) — 5:0 (3:0)

Голы: Лин, 4 (1:0), Паулиньо, 22 (2:0), Замтарадзе, 25 (3:0), Паулиньо, 36 (4:0), Понкратов, 40 (5:0).