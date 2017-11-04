Котов: переломным стал момент, когда португальцы забили свой второй гол

Нападающий сборной по пляжному футболу России Юрий Котов прокомментировал поражение своей команды от португальцев (2:3) в полуфинале Межконтинентального кубка в Дубае и поделился ожиданиями от матча за бронзу с иранцами.

«Разочарован, что не удалось одержать победу. Матч был напряжённый, к сожалению, мы проиграли. До матча все верили в свои силы, рассчитывали на победу, но чуть-чуть не хватило реализации собственных моментов. На мой взгляд, мы создали больше ситуаций для взятия ворот, но всегда чего-то не хватало в завершающей стадии. Где-то не хватало точной передачи, где-то Андраде отбивал, где-то сами не попадали немного. Я несколько раз хорошо обводил соперников на фланге, но тоже в самый последний момент то выбивали мяч, то накрывали удар.

Наверное, переломным стал момент, когда португальцы забили свой второй гол. Пока мы вели 2:1, шла достаточно открытая игра, португальцы шли вперёд и создавали свободные зоны. У нас было несколько хороших контратак, забили бы в этот момент третий — думаю, одержали бы победу. А так Андраде забил гол после какого-то нелепого отскока, и всё началось сначала.

Теперь нужно хорошо настроиться на матч с Ираном и выполнить тренерскую установку, как это было в нашем матче в группе. Думаю, тогда всё будет хорошо", — приводит слова Котова Beachsoccerrussia.