Мужчина добавил допинг в воду американской штангистки, чтобы подставить тренера

Американское антидопинговое агентство объявило о дисквалификации тяжелоатлетки Эми Хэй на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации. 26-летняя спортсменка сдала положительный допинг-тест после победы на соревнованиях 18 марта. В её пробе был обнаружен остарин.

Позже выяснилось, что запрещённое вещество в воду Эми добавил её бойфренд, который хотел подставить тренера Грега Эверетта. Специалист по утверждению молодого человека вёл себя некорректно по отношению к Хэй.

Дисквалификация американки отсчитывается с 11 апреля 2017 года. Все её результаты, показанные после 18 марта, аннулированы.