Сборная РФ по мини-футболу завоевала путёвку на юношеские ОИ-2018

Юниорская сборная России по мини-футболу среди игроков не старше 17 лет уверенно обыграла команду Словакии со счётом 7:1 в матче отборочного турнира юношеских Олимпийских игр 2018 года, который проходит в Словакии. Дважды в составе россиян отличился Данил Карпюк.

Эта победа стала третьей для россиян в трёх матчах отборочного турнира. Ранее они обыграли команды Нидерландов (7:2) и Азербайджана (20:0). Российская команда заняла первое место в группе В и завоевала путёвку на юношеские Олимпийские игры — 2018.