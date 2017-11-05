Мутко: Легков — честнейший человек и выдающийся спортсмен, уверен в нём на 300 %

Вице-премьер РФ Виталий Мутко уверен, что российский лыжник Александр Легков, пожизненно отстранённый от выступлений решением Международного олимпийского комитета по итогам перепроверки сочинских допинг-проб, никогда не нарушал антидопинговых правил.



«Ещё раз хочу сказать, что Россия в последние два года находится под контролем, и тот образ российского спорта, который сейчас пытаются создать, в том числе в информационном пространстве, полностью не соответствует действительности. Мы на этом стояли и будем стоять. Последние два года нас тестируют, мы выполнили все необходимые требования и видим, что нарушений минимум, а победы продолжаются.



Так же было в Сочи — каждый спортсмен выгрыз медаль. Тот же Легков, я уверен в нём на 300 процентов и разделяю его боль, потому что был рядом все эти годы и знаю, что это честнейший человек. Он выдающийся спортсмен, который всегда был в элите мирового спорта», — сказал Мутко в интервью ТАСС.