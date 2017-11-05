«Газпром-Югра» повторно победил «Новую генерацию» в ЧР по мини-футболу

«Газпром-Югра» во втором матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу на своей площадке уверенно переиграл «Новую генерацию» из Сыктывкара со счётом 6:2. Накануне подопечные Кака разгромили соперника 7:0.

«Газпром-Югра» занимает второе место в турнирной таблице, а «Новая генерация» располагается на восьмой позиции.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

6-й тур. Второй матч



«Газпром-Югра» (Югорск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 6:2 (3:1)

Голы: Шаяхметов, 7 (1:0), Волынюк, 17 (2:0), Чишкала, 24 (3:0), Коданев, 25 (3:1), Катанэ, 32 (3:2), Кайо, 41 (4:2), Марсенио, 43 (5:2), Купатадзе, 50 (6:2).