Слепов победил в лыжной гонке на 30 км в Контиолахти, Малышко — второй

Российский биатлонист Алексей Слепов победил в гонке на 30 км свободным стилем на международных соревнованиях по лыжным гонкам в Контиолахти. Второе место занял олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи в эстафетной гонке по биатлону Дмитрий Малышко, уступивший Алексею 27,5 секунд. Замкнул тройку призёров финский лыжник Кари Варис.

Лыжные гонки. Международные соревнования. Контиолахти, Финляндия

Мужчины. 30 км, свободный стиль



1. Алексей Слепов (Россия) – 1:13.39,5.

2. Дмитрий Малышко (Россия) – 27,5.

3. Кари Варис (Финляндия) – 38,4.