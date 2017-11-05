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175 лет назад 2016
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Мужская сборная РФ уступила Азербайджану лидерство на командном ЧЕ по шахматам

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Мужская сборная России уступила команде Азербайджана со счётом 1:3 в восьмом туре командного чемпионата Европы по шахматам, который проходит на Крите (Греция).

Единственное очко россиянам принёс Максим Матлаков, который обыграл Аркадия Найдича. Остальные три партии остались за азербайджанскими шахматистами. Александр Грищук уступил Шахрияру Мамедьярову, Ян Непомнящий — Теймуру Раджабову, Даниил Дубов — Рауфу Мамедову.

За тур до окончания соревнований лидерство захватила сборная Азербайджана, на счету которой 13 очков. На 1 очко отстают команды России и Украины.

В заключительном 9-м туре в группе лидеров будут сыграны следующие матчи: Азербайджан — Украина и Германия — Россия.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Грищук
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