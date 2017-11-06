Нойнер: в этом сезоне мне будет интересно понаблюдать за Домрачевой

Двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер поделилась ожиданиями от выступления своей соотечественницы Лауры Дальмайер в предстоящем сезоне и призналась, что ей будет любопытно следить за результатами представительницы Беларуси Дарьи Домрачевой.



«Лаура ощущает давление, но она сильна психологически и просто продолжает делать свою работу. Она достаточно опытная спортсменка, немало выступавшая в Кубке мира и на чемпионатах мира. Она знает, как справиться с давлением.

В этом сезоне мне будет интересно понаблюдать за Домрачевой. После возвращения в биатлон она выступала хорошо и за время летней подготовки должна стать ещё сильнее. Думаю, Дарья и её супруг Уле-Эйнар Бьорндален мотивируют друг друга двигаться вперёд. Они будут хорошо готовы к сезону», — цитирует Нойнер ARD.