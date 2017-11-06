Стало известно расписание турнира по женской борьбе на призы Фонда Ярыгина

13-14 ноября в Смоленске, во дворце спорта «Юбилейный», пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек и юниорок на призы Фонда имени Ивана Ярыгина. Официальный сайт Федерации спортивной борьбы России опубликовал расписание этих соревнований.

Женская борьба. Всероссийский турнир на призы Фонда Ивана Ярыгина среди девушек до 20 лет. Смоленск

13 ноября

10:00-14:30 — соревнования в весовых категориях до 44, 51, 59, 67 кг.



14 ноября

10:00-16:00 — соревнования в весовых категориях до 48, 55, 63, 72 кг.

Всероссийский турнир на призы Фонда Ивана Ярыгина среди девушек до 17 лет

13 ноября

10:00-14:30 — соревнования в весовых категориях до 38, 43, 49, 65 кг.



14 ноября

10:00-16:00 — соревнования в весовых категориях до 40, 46, 52, 60, 70 кг.