Велепец: Вита Семеренко в одинаковом статусе со всеми, кто в команде

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец рассказал о подготовке подопечных к сезону. В общем зачёте Кубка наций сезона-2016/17 украинки заняли третье место.

«По состоянию на сейчас могу только сказать, что Вита Семеренко в одинаковом статусе со всеми, кто в команде. А в первую или вторую сборную она попадёт непосредственно перед стартом сезона – будет видно. Подчёркиваю: у нас в команде есть конкуренция.



У Юлии Джимы всё пока хорошо со скоростью и стрельбой. По Ирине Варвинец: мы все стремимся, чтобы она добавила. Сейчас довольны её состоянием.

У Елены Пидгрушной также всё хорошо, хотя у неё раньше и были проблемы со здоровьем. По крайней мере, я спокоен. Перед началом этого сезона ни о чём не волнуюсь», — цитирует Велепеца Xsport.