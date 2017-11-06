Стала известна программа Кубка Алроса по вольной, женской и греко-римской борьбе

11-12 ноября в Москве пройдёт Кубок Европейских наций — Кубок Алроса по вольной, женской и греко-римской борьбе. Официальный сайт ФСБР опубликовал программу этих соревнований.
Вольная борьба: Россия, Азербайджан, Грузия, Молдавия.
Греко-римская борьба: Россия, Венгрия, Грузия, Беларусь.
Женская борьба: Россия, Азербайджан, Украина, Румыния.
11 ноября
12:00 – 16:00. Соревнования – первый круг.
16:00 – 16:30. Церемония открытия соревнований.
16.:30 – 20:30. Соревнования – второй круг.
12 ноября
11:00 – 12:00. Грэпплинг.
12:00 – 14:40. Соревнования – третий круг.
14:40 – 15:40. Грэпплинг.
15:40 – 17:00. Соревнования – третий круг.
17:00 – 17:30. Церемония награждения.
Приобрести билеты на эти соревнования можно на «Чемпионате».