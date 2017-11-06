До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Стала известна программа Кубка Алроса по вольной, женской и греко-римской борьбе

Другие

11-12 ноября в Москве пройдёт Кубок Европейских наций — Кубок Алроса по вольной, женской и греко-римской борьбе. Официальный сайт ФСБР опубликовал программу этих соревнований.

Вольная борьба: Россия, Азербайджан, Грузия, Молдавия.
Греко-римская борьба: Россия, Венгрия, Грузия, Беларусь.
Женская борьба: Россия, Азербайджан, Украина, Румыния.

11 ноября
12:00 – 16:00. Соревнования – первый круг.
16:00 – 16:30. Церемония открытия соревнований.
16.:30 – 20:30. Соревнования – второй круг.

12 ноября
11:00 – 12:00. Грэпплинг.
12:00 – 14:40. Соревнования – третий круг.
14:40 – 15:40. Грэпплинг.
15:40 – 17:00. Соревнования – третий круг.
17:00 – 17:30. Церемония награждения.

Приобрести билеты на эти соревнования можно на «Чемпионате».

Источник: Федерация спортивной борьбы России Сообщить об ошибке
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент