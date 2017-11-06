Стульнева: если, по их мнению, я принимала допинг, почему так выступила в Сочи?

Российская бобслеистка Ольга Стульнева, завершившая карьеру после Олимпийских игр в Сочи, где заняла девятое место, прокомментировала своё участие по видеосвязи в слушаниях комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда.

«Во время слушаний меня попросили высказать моё мнение о наличии соли в допинг-пробах, больше ничего. Я полтора часа была на связи, пока выслушивали мнения разных специалистов. До меня, по сути, все другие спортсмены всё уже сказали – было много эмоций. Я сказала, что ситуация абсурдная, обвинения бездоказательны, что если есть вопросы лично ко мне, я могу ответить. Но мне сказали, что вопросов нет.

Все эти обвинения — бред. Я закончила карьеру, и мне по большому счету всё равно. Если, по их мнению, я принимала допинг, то почему так выступила в Сочи?" – приводит слова Стульневой «Р-Спорт».

Сегодня комиссия МОК заслушала конькобежцев, скелетонистов и бобслеистов.