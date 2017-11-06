«Дьёр» взял реванш у «Ростова-Дон» за поражение в Лиге чемпионов

Гандболистки клуба «Ростов-Дон» на выезде уступили венгерскому «Дьёру» в матче четвёртого тура Лиги чемпионов со счётом 23:25. По 5 мячей забили Сираба Дембеле и Анна Паула Родригес, по 4 — Юлия Манагарова и Анна Вяхирева.

«Дьёр» ушёл в отрыв с начала встречи, преимущество хозяек достигало 6 мячей. Однако гостям удалось выравнять игру и сократить отставание до 3-4 мячей, а в последние 7 минут — и до 1-2 мячей. Однако при бешеной поддержке трибун «Дьёр» одержал победу, взяв реванш за поражение в 3-м туре в Ростове-на-Дону (22:23).

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Группа В. 4-й тур

«Дьёр» (Венгрия) — «Ростов-Дон» (Россия) — 25:23 (13:9).