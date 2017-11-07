М. Фуркад: отчасти чувствую себя голым из-за выхода автобиографии

Двукратный чемпион Олимпиады в Сочи, 11-кратный чемпион мира француз Мартен Фуркад прокомментировал содержание своей автобиографии под названием «Мечта о золоте и снеге», которая должна поступить в продажу 8 ноября.



«Я переживаю. Я вложил частичку себя в этот проект. Пока немногие читали эту книгу, и я не знаю, какой будет реакция. В ней я рассказал кое-что и о личной жизни, но так, чтобы не выставлять слишком многое напоказ.



Я старался не осуждать никого в книге, не сводить ни с кем личные счёты, а просто рассказать историю своей жизни, уважительно отзываясь о людях, с которыми живу и работаю. Можно сказать, что отчасти я чувствую себя голым из-за этой книги, но я рад, что написал её. Мне не хотелось рассказывать только о своей работе как спортсмена, я хотел показать настоящего себя", — приводит слова Фуркада Le Dauphine Libere.