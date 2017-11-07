Московское «Динамо» обыграло «Сибсельмаш» в матче ЧР по хоккею с мячом

Московское «Динамо» обыграло новосибирский «Сибсельмашем» в матче российской Суперлиги по хоккею с мячом со счётом 7:2. Для столичной команды это первая победа в двух встречах. «Сибсельмаш» потерпел первое поражение.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига

«Динамо» (Москва) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 7:2 (6:1).

Голы: Попеляев, 3 (1:0); Тарасов, 5 (2:0); Жданов, 7 (3:0); Пожилов, 8 (4:0); Анисимов, 12 (4:1); Бутенко, 20 (5:1); Барбаков, 36 (6:1); Барбаков, 49 (7:1); Доровских, 62 (7:2).

11 ноября «Динамо» сыграет с красногорским «Зорким», а «Сибсельмаш» встретится с кемеровским «Кузбассом».