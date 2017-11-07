Стал известен состав сборной Венгрии на Кубок Алроса по греко-римской борьбе

11-12 ноября в Москве пройдёт Кубок европейских наций — Кубок Алроса по греко-римской, женской и вольной борьбе. Официальный сайт ФСБР опубликовал состав сборной Венгрии по греко-римской борьбе на эти соревнования. В частности, в Москве выступит чемпион Европы 2017 года Балинт Корпаши.

Состав сборной Венгрии по греко-римской борьбе

До 59 кг. Иштван Ванца.

До 66 кг. Мате Кражнай.

До 71 кг. Бенц Балатони.

До 75 кг. Балинт Корпаши.

До 80 кг. Тамаш Лоринц.

До 85 кг. Ласло Сабо.

До 98 кг. Адам Варга.

До 130 кг. Балинт Лам.

Приобрести билеты на эти соревнования можно на «Чемпионате»: билеты на 11 ноября, на 12 ноября.