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175 лет назад 2016
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«Университет Лесгафта-Нева» на выезде одолел астраханское «Динамо» в Суперлиге

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«Университет Лесгафта-Нева» из Санкт-Петербурга на выезде победил астраханское «Динамо» со счётом 23:21. Самыми результативными гандболистами встречи стали Дмитрий Богданов из петербургской команды и динамовец Марк Левин, забившие по 7 голов.

Петербуржцы одержали четвёртую победу в восьми матчах при двух ничьих и двух поражениях и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Астраханское «Динамо» потерпело седьмое поражение при одной победе и располагаются на 11-й позиции.

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России

«Динамо» (Астрахань) — «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) — 21:23 (11:12).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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