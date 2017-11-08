Российские спортсмены анонимно подтвердили использование «коктейля» Родченкова

Некоторые российские спортсмены анонимно подтвердили факт получения запрещённых препаратов от экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, чьи показания стали основой расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.



Как минимум один спортсмен сохранил банки, выданные ему Родченковым. Препараты коктейля были в таблетированной форме. Банка с коричневой крышкой – тренболон, с синей – метенолон, с оранжевой – оксандролон. Банки выдавались именно в таком виде, без этикеток, и различались только цветом крышек.



«Нужно было подбирать дозу индивидуально, рассасывая таблетку или её часть во рту с небольшой порцией алкоголя, буквально полглотка. Меня «крепило» с одной таблетки, эффект был очень сильным. Таблетку требовалось именно рассасывать с алкоголем, глотать все это было нельзя, хотя понятно, что со слюной часть все равно попадала внутрь, но это было несущественно. Прием компонентов рекомендовали чередовать: один раз «прима», второй – «трен», третий – «окс». Использовать не каждый день, а по ощущениям, когда устал, чтобы ускорить восстановление. Можно сказать, точечный приём», — приводит слова спортсмена, решившего сохранить анонимность, «Матч ТВ».



«Я всё получила бесплатно, с инструкциями, как принимать, что делать, но пить не стала. Взяла, кивнула, улыбнулась, сказала потом, что пью, но не пила. Какие-то стрёмные банки, без этикеток, непонятно, что в них. Так сделала не только я, но как минимум ещё одна знакомая девушка.

В итоге банки у нас провалялись долго, затем их просто выкинули, потому что я, например, только сейчас поняла, что это было, а до этого скандала и не знала состав. Даже продать не могла кому-то, поскольку не имела понятия, что именно буду продавать. Видимо, этот Родченков считал, что он гений, и придумал вариант, который даже сам поймать не может. Но это я уже позже поняла, когда всё в новостях оказалось. А в тот момент я же не знала, что это допинг, там не было написано ничего – просто банки», – отметила другая российская спортсменка.