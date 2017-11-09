Муртузалиев: в 10 регионах нужно создать центры развития женской борьбы

Первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртузалиев на совещании по вопросу развития этого вида спорта в стране заявил о необходимости создания 10 региональных центров для прогресса в женской борьбе.

«Мы считаем, что уже давно назрел вопрос создания высшей школы подготовки тренеров в нашей стране. К тому же я хотел бы поднять вопрос создания 10 центров, экспериментальных площадок для развития женской борьбы. Сейчас не хватает спортсменок, 10 регионов поставляет 80% кандидаток в сборную России. Мы хотим, чтобы в 10 регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Республике Дагестан, Кемеровской области, Чувашии, Бурятии, Хакасии, Московской области — были созданы подобные центры.

Предлагаем создать рабочую группу по разработке создания этих центров. Нам кажется, что это не такие большие средства, но это даст мощный толчок развитию женской борьбы. Хочется также обратиться к регионам по поводу усиления спортивной борьбы в образовательных учреждениях в качестве третьего урока по физкультуре", — цитирует Муртузалиева ТАСС.