Лыжники Петухов, Вылегжанин, Шаповалова, Иванова пожизненно отстранены от ОИ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российские лыжники Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова решением комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранены от участия в Играх. Ранее аналогичное наказание получили Александр Легков и Евгений Белов.

«От комиссии Освальда по лыжникам Петухову, Вылегжанину, Шаповаловой и Ивановой пришло идентичное решение, как и по Легкову и Белову. То есть они признаны виновными.

Аннулированы результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Также спортсмены пожизненно дисквалифицированы от участия на Олимпиаде. Конечно же, мы будем оспаривать это решение в CAS», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

На Играх-2014 Вылегжанин завоевал три серебряные медали (гонка на 50 км, командный спринт классическим стилем (с Никитой Крюковым) и эстафета 4х10 км). Петухов занял восьмое место в спринте, Шаповалова в спринте была 28-й. Иванова стала шестой в командном спринте и эстафете 4х5 км, 17-й — в гонке на 10 км классическим стилем, 30-й — в гонке на 30 км свободным стилем.

Международная федерация лыжного спорта 23 декабря 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена отстранила от соревнований шестерых российских лыжников, участвовавших в Играх-2014. Комиссия Освальда занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады-2014.