Шляхтин: Архипова получит бронзу ОИ-2008, которой была лишена Волкова

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин сообщил, что Олимпийский комитет России в ближайшее время организует вручение россиянке Татьяне Архиповой бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в беге на 3000 м с препятствиями, которой была лишена её соотечественница Екатерина Волкова. Волкова была лишена бронзы Игр-2008 после перепроверки её допинг-пробы.

«Поступила информация от МОК о переходе бронзовой медали ОИ-2008. В адрес ОКР поступила информация, что бронзовая медаль в беге на 3000 метров с препятствиями переходит Татьяне Архиповой (Петровой). Сегодня в ОКР поступила эта медаль, в ближайшее время ОКР организует вручение этой медали», — цитирует Шляхтина «Р-Спорт».