Грищук победил Каруану во второй день турнира по блицу и рапиду в Сент-Луисе

Россиянин Александр Грищук оказался сильнее представителя США Фабиано Каруаны во второй день турнира по рапиду и блицу в Сент-Луисе со счётом 3,5-2,5. В пятницу, 10 ноября, шахматисты провели шесть партий с контролем времени по 20 минут. Александр завершил в свою пользу две партии, один раз победил Каруана, а ещё трижды была зафиксирована ничья.

В первый день Грищук и Каруана сыграли вничью 2-2 по итогам четырёх партий с контролем времени по 30 минут, а в сегодня, 11 ноября, проведут восемь партий с контролем времени по 10 минут.